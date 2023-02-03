Речь идет о заместителе начальника Центральной ВВК Минобороны.

По данным правоохранителей, чиновник наладил преступный механизм получения денег от граждан призывного возраста.

"За разные суммы взяток он "предлагал" мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного положения. В частности, сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 5 тысяч долларов с призывника", - говорится в сообщении СБУ.

Установлено, что за эту сумму чиновник обещал выдать мужчине за справку о непригодности к военной службе с последующим снятием с учета в военкомате.

Правоохранителям удалось поймать чиновника на взятке на рабочем месте во время получения первой части взятки в размере 2,5 тысячи долларов.

Также силовики провели обыски по месту работы и дома у фигуранта, где были обнаружены большие суммы наличных денег в разной валюте. В общей сложности сумма изъятых средств составила более 5 млн гривен.

Правоохранители уже начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), фигуранту поставлено в известность о подозрении.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: руководство Центральной ВВК поймали на получении взяток от уклонистов (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ заблокировала каналы незаконного выезда за границу уклонистов. Их обнаружили в Одесской, Хмельницкой, Николаевской и Ровенской областях.

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