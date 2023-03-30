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Руководство Raiffeisen Bank обосновало сохранение прибыльного бизнеса в России

Фото: Raiffeisen Bank не собирается уходить с территории России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Глава набсовета Raiffeisen Bank International (RBI) Эрвин Хамеседер выступил против "морально высокомерных" критиков его операций в России. Но банк рассматривает возможность отделения своего бизнеса в России на фоне растущего давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хамеседер обвинил критиков в "черно-белом моральном мышлении" из "безрисковой зоны комфорта" и сказал, что большинство западных компаний не покинули Россию.

"Это реальность", - сказал он на ежегодном общем собрании австрийского банка.

Хамеседер отметил "журналистов-критиков, сидящих в стороне", заявив, что банк помогает дипломатическим представительствам в проведении платежей, и указал на американских кредиторов, которые все еще активны в России.

В то же время генеральный директор Йоханн Штробль заявил, что банк будет заниматься возможной продажей или выделением своего российского бизнеса.

Он сказал, что он продолжит сокращать деятельность в России, пока рассматривает эти варианты, но сохранит там часть бизнеса, чтобы сохранить свою банковскую лицензию.

"RBI изучает возможные сделки, которые могут привести к продаже или выделению "Райффайзенбанка Россия" и его деконсолидации из группы RBI… после консультаций с соответствующими органами", - сказал Штробль.

Ранее Reuters сообщало, что Европейский центральный банк настаивает на том, чтобы RBI свернул свой высокоприбыльный бизнес на территории России.

Сообщалось также, что давление возникло после того, как высокопоставленный чиновник США по санкциям выразил озабоченность по поводу деятельности RBI в России во время визита в Вену в прошлом месяце.

RBI работает на территории России с 1990-х с и является 10-м по размеру активов российским банком. В феврале Raiffeisen сообщил, что более половины своей прибыли за 2022 год он получил на территории России

Raiffeisen также работает и в Украине, где ему принадлежит третий по объему вкладов населения и по количеству отделений Райффайзен Банк (ранее Райффайзен Банк Аваль).

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АвстрияРайффайзен Банк Аваль