Руководство NASA достаточно встревожено из-за лунных амбиций Китая

Как отметил в интервью изданию руководитель NASA Билл Нельсон, Китай может закрепиться на Луне и попытаться доминировать в самых богатых ресурсами участках лунной поверхности или даже не пустить туда США. Такие тревожные комментарии Нельсона обусловила 26-дневная миссия Artemis I, во время которой космическая капсула Orion без экипажа облетела вокруг Луны.

"Эта миссия, которую многие считают успешной, стала первым большим шагом на пути к плану NASA по высадке астронавтов на поверхность Луны, чтобы начать создавать постоянное присутствие человека здесь, что может произойти уже в 2025 году", - объясняет Нельсон.

При этом уверенности исследователям из NASA прибавилось после того, как Конгресс принял бюджет космического агентства на полный год. Этот бюджет содержит ключевые компоненты для следующих двух месячных миссий - Artemis II и Artemis III.

Однако на фоне развития лунных программ NASA все большее значение приобретает агрессивная космическая программа Китая, включая недавнее открытие новой орбитальной космической станции. Правительство Китая объявило о цели высадить тайконавтов на Луну к концу этого десятилетия, а уже в декабре - изложило свое видение более амбициозных начинаний, таких как строительство инфраструктуры в космосе.

"Любые значительные задержки или сбои в американской программе, рассчитывающей на ряд новых систем и оборудования и все еще находящихся на стадии разработки, могут привести к риску отставания от китайцев. Кстати, сроки высадки NASA на Луну уже сместились на год из-за администрации Трампа", - отмечает руководитель агентства.

Вооруженные силы США также выражают обеспокоенность по поводу разработки Китаем космических систем, способных угрожать американским спутникам, и бьют тревогу по поводу последствий выхода Пекина в далекий космос. При этом такие соревнования имеют в основе больше политическую составляющую и составляющую безопасности. По словам военных, они хотят быть доминирующим государством на Земле, поэтому полет на Луну - это способ показать, что их система работает.

"Если они создадут на Луне инфраструктуру, потенциально смогут, например, заблокировать связь. Наличие их там не облегчает дело. Существует настоящая обеспокоенность по поводу вмешательства Китая", - предположил Терри Виртс, бывший командир МКС и корабля "Спейс Шаттл", полковник ВВС США в отставке.

В свою очередь, как приводит Politico, коммунистическое правительство Китая утверждает, что такие опасения относительно его мотивов в лунных программах безосновательны и искажают обычные и законные космические усилия Китая.

"Космическое пространство - это не поле для борьбы. Исследование и использование космического пространства в мирных целях является общим делом человечества и приносит пользу всем", - подчеркнул спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенгю.