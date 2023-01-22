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Россиян подозревают в причастности к рассылке писем-бомб по Европе

Фото: взрывчатку посылали в правительственные органы Испании и дипломатические миссии Украины и США (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российских агентов подозревают в руководстве ультраправой группировкой, рассылавшей взрывчатку в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, официальные лица США утверждают, что операция могла быть сигналом России о том, что РФ и ее сторонники могут совершить новые террористические акции в Европе, включая столицы государств - членов Североатлантического альянса, если страны будут продолжать поддерживать Украину.

Испанские и иностранные следователи выяснили, кто в конце ноября и начале декабря 2022 года направил шесть писем-бомб преимущественно в Мадриде, включая официальную резиденцию премьер-министра Педро Санчеса, посольства США и Украины, Министерство обороны.

"Никто не погиб во время атак, которые официальные лица США классифицируют как терроризм. В результате взрыва одного из пакетов пострадал сотрудник посольства Украины. Однако американские и европейские официальные лица считают, что российские офицеры военной разведки приказали группе боевиков, которая действительно базировалась в России, осуществить эту кампанию, главными целями которой были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты, другие должностные лица", - пишет NYT.

По словам официальных лиц, которые приводит издание, следователи сосредоточились на "Русском имперском движении", радикальной группировке, имеющей членов и сторонников по всей Европе и центры военной подготовки в Санкт-Петербурге. Они добавили, что группа, признанная Государственным департаментом США глобальной террористической организацией, потенциально имеет связи с российскими спецслужбами. Важные члены группировки находились в Испании и полиция там отследила их связи с ультраправыми испанскими организациями.

Представители США отмечают, что руководившие кампанией российские офицеры намеревались застать европейские правительства врасплох и, возможно, проверяли прокси-группы на случай, если Кремль решит эскалировать конфликт.

"Это выглядит как упреждающий выстрел. Это Россия посылает сигнал о том, что она готова использовать террористов, чтобы атаковать тыловые районы Запада", - отметил Натан Сейлз, бывший координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Министерство финансов США объявит российскую частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией.

Напомним, что частная военная компания "Вагнера", участвующая в войне против Украины, наращивает свое присутствие в Сербии. Это вызывает беспокойство в Соединенных Штатах.

Кроме того, в Сербии подали иск в суд против ЧВК "Вагнера" из-за попыток вербовки сербов на войну против Украины.

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