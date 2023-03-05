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В руководстве армии РФ назревает конфликт из-за требования Шойгу взять Угледар, - Генштаб

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Россия, Воскресенье 05 марта 2023 19:14
В руководстве армии РФ назревает конфликт из-за требования Шойгу взять Угледар, - Генштаб Фото: в руководстве армии РФ назревает конфликт (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В армии РФ назревает конфликт из-за ссор с военным командованием на фоне отсутствия успехов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В высшем военном руководстве Российской Федерации назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте", - заявили в Генштабе.

По данным штаба, в феврале текущего года российский диктатор Владимир Путин присвоил командующему восточным военным округом Рустаму Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении.

Сейчас министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.

"По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство - идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, по данным Минобороны РФ, вчера Шойгу якобы снова побывал на оккупированной территории Украины.

Добавим, когда росСМИ заявляли об очередных "инспекциях" Шойгу передовых позиций российских подразделений, оказалось, что он находился в 75 километрах от линии фронта (в районе населенного пункта Армянск во временно оккупированном Крыму).

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