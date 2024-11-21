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Главе Хмельницкой областной МСЭК уменьшили залог на 200 млн гривен

Четверг 21 ноября 2024 19:49
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Главе Хмельницкой областной МСЭК уменьшили залог на 200 млн гривен Фото: Татьяна Крупа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу. Однако уменьшила ей размер залога с 500 до 300 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты ВАКС.

"Коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила постановление Печерского районного суда г. Киева и постановила новое, которым применила к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн гривен", - говорится в сообщении.

По решению суда Крупа будет находиться под стражей до 3 декабря 2024 года.

В случае внесения залога на него возложили следующие обязанности:

  • прибывать по вызову следователя, прокурора и суда;
  • воздержаться от общения с работниками медико-социальной экспертной комиссии и людьми, которые обращались в МСЭК по вопросам, касающимся этого производства;
  • сообщать об изменении места жительства;
  • сдать паспорт и другие документы для выезда за границу.

Что известно о деле Крупы

Напомним, в октябре ДБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

Дело возбудили по поводу незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. Также правоохранители рассказали, что сын чиновника занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

В рамках обысков у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклоняющихся с фамилиями и диагнозами. Кстати, эти списки в ДБР проверят на предмет того, были ли диагнозы указаны правдивыми.

Кроме того, дома у Крупы и ее родственников нашли почти 5 млн 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

Через несколько дней суд отправил Крупу под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.

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МСЭК Антикоррупционный суд
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