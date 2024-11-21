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Керівниці Хмельницької обласної МСЕК зменшили заставу на 200 млн гривень

Четвер 21 листопада 2024 19:49
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Керівниці Хмельницької обласної МСЕК зменшили заставу на 200 млн гривень Фото: Тетяна Крупа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою очільницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Однак зменшила їй розмір застави з 500 до 300 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Апеляційної палати ВАКС.

"Колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала ухвалу Печерського районного суду м. Києва та постановила нову, якою застосувала до посадовиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

За рішенням суду Крупа перебуватиме під вартою до 3 грудня 2024 року.

У разі внесення застави на неї поклали такі обовʼязки:

  • прибувати за викликом слідчого, прокурора та суду;
  • утриматися від спілкування з працівниками медико-соціальної експертної комісії та людьми, які зверталися до МСЕК з питань, які стосуються цього провадження;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • здати паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

Що відомо про справу Крупи

Нагадаємо, у жовтні ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мілн доларів у різних валютах.

Справу порушили щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Також правоохоронці розповіли, що син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

В рамках обшуків у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та діагнозами. До речі, ці списки у ДБР перевірять на предмет того, чи були вказані діагнози правдивими.

Крім того, вдома у Крупи та її родичів знайшли майже 5 млн 244 тисяч доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Через декілька днів суд відправив Крупу під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн гривень.

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