Керівниці Хмельницької обласної МСЕК зменшили заставу на 200 млн гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою очільницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Однак зменшила їй розмір застави з 500 до 300 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Апеляційної палати ВАКС.

У разі внесення застави на неї поклали такі обовʼязки:

За рішенням суду Крупа перебуватиме під вартою до 3 грудня 2024 року.

"Колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала ухвалу Печерського районного суду м. Києва та постановила нову, якою застосувала до посадовиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 300 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу Крупи

Нагадаємо, у жовтні ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мілн доларів у різних валютах.

Справу порушили щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Також правоохоронці розповіли, що син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

В рамках обшуків у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та діагнозами. До речі, ці списки у ДБР перевірять на предмет того, чи були вказані діагнози правдивими.

Крім того, вдома у Крупи та її родичів знайшли майже 5 млн 244 тисяч доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Через декілька днів суд відправив Крупу під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн гривень.

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