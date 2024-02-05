Руководителя департамента СБУ уволили из-за слежки за редакцией Bihus.Info, - источники

По данным источников, решение об этом увольнении принимал глава СБУ Василий Малюк. Он направил соответствующее представление президенту Владимиру Зеленскому, который подписал указ.

"Позиция руководства СБУ четкая - не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная от взрывов Крымского моста и проведения других уникальных спецопераций до ликвидации военных преступников на территории РФ. Следовательно, "кадры" редакцией Дениса Бигуса однозначно должны понести ответственность. Как минимум их нужно отправить на передовую", - сообщили источники в СБУ.

Напомним, 31 января президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Слежка за Bihus.Info

Недавно Bihus.Info обнаружило, что за сотрудниками несколько месяцев вели слежку. Такая информация появилась после того, как в сети обнародовали видео, на котором журналисты издания употребляли наркотические вещества.

Bihus.Info решило провести собственное расследование, чтобы узнать, кто проводил слежку. Сегодня они обнародовали итоги, согласно которым слежку организовали сотрудники СБУ.

В частности, журналисты идентифицировали личности тех, кто установил скрытые камеры для слежки за сотрудниками издания. За операцию, по версии Bihus.Info, отвечал Департамент по защите национальной государственности СБУ.

В СБУ ответили и напомнили, что противодействие организованной наркопреступности - одно из направлений деятельности Службы.

Правоохранители отметили, что у них была оперативная информация о наличии среди клиентов дилеров, из-за которых наркотики предшествовали другим гражданам, отдельным сотрудникам Bihus.Info.

В частности, это был один из операторов, фигурировавший в уголовном производстве об изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Также правоохранители напомнили, что открыли уголовное производство по незаконному приобретению, сбыту или использованию средств получения информации.

"Руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы", - рассказали в СБУ.

Там подчеркнули, что все сотрудники Службы должны действовать исключительно для обеспечения защиты национальных интересов государства и общества.