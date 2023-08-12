В Керчи снова сообщают о взрывах

В оккупированном крымском городе Керчь во второй раз за сегодня, 12 августа, раздались взрывы.

Напомним, мы сообщаем, что сегодня после прошлых взрывов над Керченским мостом развевается дым.

"Работа" ПВО

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов утверждает о якобы работе ПВО. По его словам над Керченским проливом якобы была сбита еще одна ракета.

"Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!", - сказал он.

Реакция России

В Министерстве обороны РФ заявили, что сегодня, около 15.00, Киев якобы предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200.

"Средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе, разрушений и пострадавших нет", - подчеркнули в министерстве.

Удары по Крымскому мосту

Страна-террорист построила Керченский мост после оккупации Крыма в 2014 году. Враг в настоящее время использует конструкцию для переброски военной техники и живой силы на южный фронт.

Первые взрывы на мосту прогремели уже в октябре 2022 года. Как отметил глава СБУ Василий Малюк, это была спецоперация его подчиненных.

В частности 17 июля в результате атаки надводных дронов на Крымском мосту также были разрушены два пролета.

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