ua en ru
Сб, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В районе Керчи раздаются взрывы, у Крымского моста развевается дым

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Суббота 12 августа 2023 13:19
В районе Керчи раздаются взрывы, у Крымского моста развевается дым Фото: в районе Керчи раздаются взрывы, у Крымского моста развевается дым (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Сергей Пышкин

В Крыму, в районе Керчи, раздаются взрывы. Над Керченским мостом развевается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как пишет издание, очевидцы утверждают о звуках взрывов в районе Керчи.

Между тем сетью распространяются фотографии с Крымским мостом, над которым развевается дым. В частности, движение автотранспорта временно приостановлено.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

"Работа" ПВО

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов утверждает о якобы работе ПВО. По его словам Крымский мост "не поврежден".

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден", - написал Аксенов.

Удары по Крымскому мосту

Страна-террорист построила Керченский мост после оккупации Крыма в 2014 году. Сейчас враг использует конструкцию для переброски военной техники и живой силы на южный фронт.

Первые взрывы на мосту прозвучали уже в октябре 2022 года. Как отметил глава СБУ Василий Малюк, это была спецоперация его подчиненных.

В частности 17 июля в результате атаки надводных дронов на Крымском мосту также были разрушены два пролета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Война в Украине
NEWS
Поддержка с воздуха. Главное об F-16 и кто может передать их Украине
Поддержка с воздуха. Главное об F-16 и кто может передать их Украине
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины