В Керчи поражен сторожевой корабль "Светляк", в Ярославле НПЗ: детали ударов от Генштаба

В ночь на 17 июля ВСУ ударили по НПЗ в Ярославле, кораблю "Светляк" в Керчи и танкерах РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В Черном и Азовском морях поражены два танкера, один из которых – газовоз, а также один буксир.
По данным Генштаба, танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил РФ.
Отдельно поражен сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи в АР Крым.
Корабли этого проекта предназначены для патрулирования морской акватории, сопровождения кораблей и судов, а также могут вовлекаться в обеспечение действий военно-морских сил и других силовых структур РФ.
В Керчи также поражен нефтяной терминал "ТЭС-Терминал-1" и состав горюче-смазочных материалов. В Шахтерске Донецкой области поражена нефтебаза "Шахтерск".
16 июля Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-Янос" в Ярославле. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
"Славнефть-ЯНОС" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и крупнейший НПЗ в центральной части страны. Средний объем переработки составляет около 15 млн. тонн нефти в год.
Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, смазки, битумы и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.
Поражён железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области и автомобильный мост в районе Козино Курской области РФ - оба объекта противник использует для военной логистики.
Кроме того, Силы обороны поразили состав материально-технических средств противника в Покровском районе и командно-наблюдательный пункт в районе Новотроицкого Донецкой области.
Напомним, в ночь с 16 на 17 июля Крым, Бердянск и Черное море подверглись атакам дронов - на ряде объектов фиксировались пожары, в том числе на железнодорожной станции Керчь, а в Черном море под удар попали около 6-7 судов "теневого флота" РФ.
Днем ранее СБУ и ВМС провели совместную операцию дронами "Мамай" , поразив российские танкеры, транспортировавшие нефть из портов Усть-Луга, Керчь и Новороссийск.