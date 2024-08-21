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Кеннеди-младший может выйти из президентской гонки для поддержки Трампа

Фото: кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать республиканца Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UPI.

Отмечается, что независимая президентская кампания Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего сталкивается с тяжелым финансовым положением. В настоящее время он является третьим кандидатом на пост президента США и имеет наиболее высокий рейтинг на данной позиции, чем любой его предшественник с 1992 года.

Как отметила помощница кандидата Николь Шанхан, сейчас рассматривается несколько вариантов действий, один из которых – создать новую политическую партию. В то же время у Кеннеди-младшего допускают вероятность победы Гаррис из-за потери голосов.

"Или мы пойдем прямо сейчас и объединим усилия с Дональдом Трампом и объясним нашим избирателям, почему мы принимаем это решение. Это нелегкое решение", - отметила Шанхан.

Как отмечает издание, комментарии Шанахан появились за несколько дней до того, как вице-президент Камала Гаррис должна была принять выдвижение от Демократической партии на пост президента.

Выборы в США

Напомним, вице-президент США Камала Гаррис символически приняла номинацию на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Следует отметить, что проведенные недавно опросы фиксировали превышение рейтинга вице-президента США Камалы Гаррис над рейтингом бывшего президента Дональда Трампа.

Гаррис объявили кандидатом от Демпартии США после того, как президент Джо Байден решил не баллотироваться в связи с неудачным выступлением на прениях с Трампом.

Отметим, что Гаррис вошла в историю США как первая женщина с цветной кожей, получившая номинацию на пост президента от одной из самых больших партий.

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