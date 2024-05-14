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Кэмерон обсудил с Трампом мирное соглашение по Украине. Сунаку пришлось оправдываться, - СМИ

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В апреле глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться его убедить одобрить увеличение военной помощи Украине. Также они обсудили мирное соглашение по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и The Sunday Times.

По словам источника издания, Кэмерон спросил Трампа: "Каковы наилучшие условия, при которых вы как президент сможете заключить сделку в январе? Это обе стороны, которые держат свои позиции и платят за это цену".

Британское правительство уже давно настаивает на том, что мирное соглашение - это дело Украины, а сам премьер-министр Кэмерон публично заявил, что "мир приходит через силу, а не через умиротворение или слабость".

Пресс-секретарь британского премьер-министра Риши Сунак заявил, что позиция Великобритании в отношении войны не изменилась.

 "Я не признаю эти сообщения... Наша позиция не изменилась. Путин должен потерпеть поражение. Сейчас, как никогда ранее в этом конфликте, крайне важно, чтобы (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин получил четкий сигнал о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил он. 

Сунака также проинформировали об этом докладе.

"Я не видел эту статью в The Sunday Times, так что простите меня за это. Но что я могу вам сказать, так это то, что мы лидируем, когда речь идет об Украине", - заявил он. 

Премьер также добавил, что инвестиции в безопасность Украины - это "инвестиции в нашу безопасность".

"Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими - со всеми вытекающими отсюда последствиями", - добавил британский премьер-министр.

Помощь Украине от Британии

Ранее стало известно, что Британия рассматривает возможность предоставления Киеву прототипов лазерного оружия для сбивания беспилотников и ракет.

10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области оборонного оборудования.

Помимо этого Великобритания объявила о выделении Украине новой военной помощи в размере 60 миллионов фунтов стерлингов. В эту сумму входят беспилотники и средства ППО.

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