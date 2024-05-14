Кэмерон обсудил с Трампом мирное соглашение по Украине. Сунаку пришлось оправдываться, - СМИ

По словам источника издания, Кэмерон спросил Трампа: "Каковы наилучшие условия, при которых вы как президент сможете заключить сделку в январе? Это обе стороны, которые держат свои позиции и платят за это цену".

Британское правительство уже давно настаивает на том, что мирное соглашение - это дело Украины, а сам премьер-министр Кэмерон публично заявил, что "мир приходит через силу, а не через умиротворение или слабость".

Пресс-секретарь британского премьер-министра Риши Сунак заявил, что позиция Великобритании в отношении войны не изменилась.

"Я не признаю эти сообщения... Наша позиция не изменилась. Путин должен потерпеть поражение. Сейчас, как никогда ранее в этом конфликте, крайне важно, чтобы (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин получил четкий сигнал о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил он.

Сунака также проинформировали об этом докладе.

"Я не видел эту статью в The Sunday Times, так что простите меня за это. Но что я могу вам сказать, так это то, что мы лидируем, когда речь идет об Украине", - заявил он.

Премьер также добавил, что инвестиции в безопасность Украины - это "инвестиции в нашу безопасность".

"Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими - со всеми вытекающими отсюда последствиями", - добавил британский премьер-министр.