Кэмерон намекнул Германии, что передача дальнобойных ракет Украине - не эскалация

Страны НАТО могут привести к эскалации войны в Украине, только если отправят солдат противостоять России. Вся другая помощь эскалацией не является.

Об этом министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам министра, на каждом этапе союзников Украины предупреждали, что предоставление определенного оружия - в том числе противотанковых средств, танков и дальнобойной артиллерии - будет расценено Россией как эскалация.

Министр отметил, что в итоге этой эскалации так и не произошло.

"Если вы помогаете стране защищаться от незаконной и совершенно неоправданной агрессии, то ничто не мешает вам помочь Украине отвоевать свою территорию", - рассказал глава МИД.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока Запад "не окажется в ситуации, когда солдат НАТО убивает российского солдата, это не будет эскалацией".

При этом Кэмерон отказался рассказывать, оказывает ли Британия давление на Германию с целью, чтобы начать поставки ракет Taurus в Украину.

"Когда речь заходит о дальнобойном оружии, я могу говорить только о британском опыте того, насколько эффективным было это оружие", - добавил министр.

Бербок, отвечая на вопрос о Taurus для Украины, заявила, что “это не следует обсуждать публично”.

Taurus для Украины

Напомним, Украина еще с прошлого года просит Германию о начале поставок дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Против такой передачи выступает канцлер Олаф Шольц. По его словам, для того, чтобы Украина использовала такие ракеты якобы необходимо присутствие немецких солдат на месте. Он боится, что это может привести к участию Германии в войне с Россией.

Также канцлер опасается, что "при неправильном использовании" немецкие ракеты могут нанести удары по Москве.

Более детально о том, получит ли Украина такие ракеты, - в материале РБК-Украина.