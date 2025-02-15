Келлог сделал заявление о завершении войны в Украине: как во Второй мировой не будет

Украина смело боролась, но полномасштабная война против Российской Федерации (РФ) не завершится победой, как во Второй мировой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специального представителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога во время Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я думаю вопрос в том, что такое победить в войне. Давайте будем честны, вы (украинцы, - ред.) пошли на чрезвычайные жертвы, Украина очень смело боролась. Я был достаточно далеко на Востоке, видел Изюм и подобные места. Первое, что нужно сделать, - остановить кровотечение. А дальше уже лечить раны... Если вы думаете о победе в понимании Второй мировой войны с подписанием мирного договора, этого, видимо, не произойдет", - заявил Келлог в ответ на вопрос о том, чего именно желает Вашингтон: завершения или победы в войне.
Спецпредставитель добавил, что ситуацию необходимо оценивать с позиции долгосрочных перспектив. Сейчас главное послание заключается в том, что дальнейшая агрессия недопустима. Существует определенный баланс между ожиданиями и реальностью, но главная цель заключается в том, чтобы Украина сохранила свой суверенитет и стабильность.
"Для этого мы должны остановить российскую агрессию. Но о деталях надо говорить, их нужно разработать, это будет сделано, и один из людей, который должен это сделать - президент Зеленский (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.)", - заявил он и добавил, что Зеленскому придется говорить с Путиным.
После победы в президентских выборах администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа начала активно работать над так называемым "мирным планом" по урегулированию полномасштабной войны. Ранее республиканец неоднократно утверждал, что способен остановить боевые действия за сутки, но позже все же изменил свою риторику.
Как рассказывал Келлог, именно Трамп будет представлять будущий план. В то же время СМИ утверждают, что Штаты приостановили разработку плана, чтобы больше узнать мнение европейских стран.
Также недавно Трамп пообещал, что Киев будет участвовать в переговорах по завершению войны.
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