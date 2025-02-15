Келлог сделал заявление о завершении войны в Украине: как во Второй мировой не будет

"Я думаю вопрос в том, что такое победить в войне. Давайте будем честны, вы (украинцы, - ред.) пошли на чрезвычайные жертвы, Украина очень смело боролась. Я был достаточно далеко на Востоке, видел Изюм и подобные места. Первое, что нужно сделать, - остановить кровотечение. А дальше уже лечить раны... Если вы думаете о победе в понимании Второй мировой войны с подписанием мирного договора, этого, видимо, не произойдет", - заявил Келлог в ответ на вопрос о том, чего именно желает Вашингтон: завершения или победы в войне.

Спецпредставитель добавил, что ситуацию необходимо оценивать с позиции долгосрочных перспектив. Сейчас главное послание заключается в том, что дальнейшая агрессия недопустима. Существует определенный баланс между ожиданиями и реальностью, но главная цель заключается в том, чтобы Украина сохранила свой суверенитет и стабильность.

"Для этого мы должны остановить российскую агрессию. Но о деталях надо говорить, их нужно разработать, это будет сделано, и один из людей, который должен это сделать - президент Зеленский (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.)", - заявил он и добавил, что Зеленскому придется говорить с Путиным.