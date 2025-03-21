Келлог заявил о непрямых переговорах Украины и РФ в Саудовской Аравии: реакция МИД

"Мы рассматриваем эту встречу как техническую и двустороннюю украинско-американскую, о беготне какой-то по комнатам мне ничего не известно. Контактов с россиянами не запланировано у украинской команды", - заявил спикер.

По его словам, на сегодня украинская команда общается с американской стороной, а она - с российской. Тихий отметил, что такая модель доказала свою эффективность в прошлом. В 2022 году Украина заключила Черноморскую зерновую инициативу, в которой эту роль играли ООН и Турция.

"Такой формат дипломатии, в котором есть сторона, которая делает челночную работу, он возможен, поэтому мы и сейчас так это рассматриваем. Отель там (имеется в виду прошлая встреча в Джидде, - ред.) большой, я там был на прошлых политических переговорах, и я убежден, что там достаточно места. Мы не знаем о том, готовится ли там отдельная встреча американо-российская, это их дело. Наша делегация едет встречаться с американцами", - пояснил он.



Заявление Келлога о непрямых переговорах

Напомним, спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что США отправят в Саудовскую Аравию команды на непрямые переговоры с Украиной и РФ.

По его словам, речь идет о переговорах, когда обе стороны приходят на встречу, но находятся в разных комнатах, а переговоры проходят при участии посредников.

За один день американская команда хочет узнать условия и позицию России и Украины в вопросе прекращения огня. Келлог добавил, что это "по сути челночная дипломатия".