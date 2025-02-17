Келлог завтра встретится с Дудой, чтобы поговорить об Украине

По его словам, встреча Дуда и Келлог встретятся в Президентском дворце. Коларский уточнил, что на встрече Дуда повторит Келлогу то, что он говорит уже давно.

"Россия не может выиграть эту войну. Она не может достичь успеха. Россиян нельзя убедить, что стоило безосновательно нападать на независимое государство", - подчеркнул Коларский.

Он также уточнил, что именно американская сторона "была заинтересована в этом разговоре". Ведь Келлог якобы хочет знать позицию Дуды относительно мирных переговоров.

США не видят Европу за столом переговоров

Напомним, ранее Келлог заявил, что не видит Европу физически за столом переговоров по Украине. Однако интересы Европы на будущих переговорах будут, якобы, учтены. По его словам, США будут выступать посредниками.

Эти его словам вызвали критику стран ЕС. В частности, главы МИД стран Европейского Союза провели экстренную встречу в Мюнхене и анонсировали новые инициативы по Украине.

А президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит на 17 февраля в Париже, где должны обсудить позицию Европы.