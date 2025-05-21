Где Украина берет деньги во время войны и как планирует возвращать миллиардные долги

Ежегодно Украина тратит десятки миллиардов долларов на войну против России. Запад не дает средств на армию, но покрывает наши социальные нужды. Кто из партнеров больше всего помогает Украине, хватит ли кредитов на 2026 год и как возвращать долги - в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Сидорова.

Главное:

Откуда и сколько Украина получает помощи от партнеров?

Кто больше всего предоставил Украине бесплатной помощи?

Как обеспечен деньгами 2025 год?

Откуда государство будет брать средства на 2026 год?

Как Украина планирует отдавать долги?

Необходимый объем внешней помощи необходим

Финансы Украины во время войны очень сильно отличаются от бюджетов до 2022 года. Если в 2020-2021 годах расходы государственного бюджета превышали доходы лишь на 10-15%, то в течение 2022-2025 годов этот показатель уже составлял 1,4-1,7 раз. Дефицит государственного бюджета 2023-2024 годов превышал 1 трлн гривен, а по результатам 2025 года он прогнозируется на уровне 1,6 трлн гривен.

Дефицит государственного бюджета растет с каждым годом полномасштабной войны (инфографика РБК-Украина)

В 2021 году расходы на оборону составляли 7-8% от всех расходов госбюджета, в 2022 году этот показатель вырос в 6 раз - до 42%, в последующие годы он составлял 50 и более процентов. То есть с начала полномасштабного вторжения более половины государственного бюджета тратится на оборону. В 2024-2025 годах этот сектор (Минобороны, СБУ, МВД и др.) получал около 2,2 трлн гривен ежегодно.

С начала полномасштабной войны чуть больше половины государственного бюджета идет на оборону (Инфографика РБК-Украина)

"В объемах ВВП - это вообще страшно сказать - 26% ВВП мы направляем на сектор безопасности и обороны", - говорил министр финансов Сергей Марченко в конце 2024 года.

Для сравнения: Балтийские страны и Польша в прошлом году потратили на оборону 3-4% ВВП, Италия и Испания - 1,5% и 1,3% соответственно, большинство других стран ЕС - около 2%.

Россия же, согласно оценкам Стокгольмского международного института изучения мира, в прошлом году направила на войну 7% ВВП. В абсолютных значениях Москва тратит на ведение войны втрое больше Украины. В 2024 году российский оборонный бюджет (вместе со спецслужбами и МВД) составлял 149 млрд долларов, украинский - 57 млрд долларов.

Расходы Украины несет очень большие расходы на оборону, однако самый большой военный бюджет у США (инфографика РБК-Украина)

Для покрытия дефицита госбюджета Украина активно привлекает внешнюю финансовую помощь партнеров, которая предоставляется в форме бесплатных грантов и кредитов. Эта помощь примерно сопоставима с размером дефицита государственного бюджета. Обычно объем финансирования от партнеров составляет около 40 млрд долларов в год, говорит РБК-Украина исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Ukraine Дмитрий Боярчук.

"С начала полномасштабной войны почти вся внешняя помощь (более 98%) - будь то в форме льготных кредитов или грантов - направляется в государственный бюджет", - добавляют аналитики инвестиционной компании ICU.

Внешнее финансирование направляется на обеспечение социальной сферы (например, на выплаты пенсий), образование, медицину, функционирование государственного аппарата. В то же время расходы на оборону Украина покрывает собственными силами.

"Привлечение внешней помощи позволяют нам не думать о том, есть ли у нас средства на войну... и направлять на войну все то, что у нас есть", - комментировал Сергей Марченко.

Финансовый баланс 2025 года

В этом году дефицит государственного бюджета ожидается на уровне 1,6 трлн гривен или 39 млрд долларов (по курсу 42 гривны к доллару). Его покрытие планируется за счет внешней помощи, оценки которой от правительства и Национального банка сильно отличаются.

Собственные доходы Украины покрывают лишь 52% расходов государственного бюджета (инфографика РБК-Украина) В конце апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит от партнеров 39 млрд долларов. "Мы договорились о полном объеме финансирования нынешних бюджетных потребностей. Поэтому финансовый дефицит в размере 39 миллиардов долларов у нас этот год полностью покрыт обязательствами наших партнеров передать нам деньги и даже у нас есть определенный амортизатор-запас для этого лимита", - сказал он. Позже Сергей Марченко предоставил уточненные данные - в 2025 году ожидается получить от доноров 39,3 млрд долларов. Нацбанк в конце апреля выпустил очередной Инфляционный отчет, в котором прогнозировал, что в 2025 году Украина может получить значительно больше денег, а именно 55 млрд долларов, эту же оценку агентству Reuters подтвердил глава НБУ Андрей Пышный. Каждый год полномасштабной войны Украина получает около 40 млрд долларов внешней помощи (инфорафика РБК-Украина) Сергей Марченко также сообщал, что по состоянию на 8 мая 20 млрд долларов внешней помощи на этот год уже получено. По его словам, госбюджет выполняется по плану и даже есть перевыполнение поступлений - дополнительные 41 млрд гривен от таможни. Однако, по оценкам народного депутата Ярослава Железняка, который входит в финансовый комитет Рады, в этом году на оборону дополнительно потребуется около 200 млрд гривен, а потому надо будет пересмотреть бюджет. "Из-за увеличения объективных потребностей армии, у нас возникла разница примерно на 200-300 миллиардов (в зависимости от того как считать) дополнительной потребности в бюджет Минобороны", - прокомментировал Ярослав Железняк, добавив, что новые расходы будут покрыты благодаря перевыполнению плана таможней и налоговой, а также от программ внешней помощи и облигаций. Подобные изменения вносятся в бюджет каждый год и они не должны вызывать сложностей или задержек с финансированием армии. По информации Министерства финансов, в течение 2022-2025 годов наибольшие внешние поступления Украина получила от страны ЕС, США, Международного валютного фонда и Японии. В Минфине не смогли предоставить РБК-Украина исчерпывающие данные относительно полного объема и структуры внешнего финансирования на этот год, отметив, что эта информация еще не является зафиксированной и "требует создания путем аналитической работы". Согласно оценкам аналитика Киевской школы экономики Тараса Маршалока, всего в 2025 году от внешних партнеров планируется получить около 58 млрд долларов. Крупнейшими источниками внешнего финансирования является кредитная программа ERA (39,6 млрд долларов на 2025 год) и программа Ukraine Facility (13,5 млрд долларов). В рамках инструмента ERA Loans (англ. Extraordinary Revenue Acceleration - чрезвычайное ускорение доходов) западные партнеры договорились использовать на нужды Украины средства, которые получают европейские банки от замороженных российских активов. Общая сумма помощи по этой программе составляет 50 млрд долларов. Эта цифра возникла не случайно - это расчетное значение процентов, которые могут заработать банки, которые держат российские активы, за 10 лет. Благодаря ускоренному поступлению средств именно по этой программе, считают в НБУ, удастся получить в этом году 55 миллиардов долларов. Также часть средств от этой программы можно будет направить на оборону. Программа Ukraine Facility - это финансовая поддержка Украины от ЕС, которая рассчитана на период 2024-2027 годов, общим объемом тоже 50 млрд долларов, большая часть из которых перечисляется в государственный бюджет. Доля других источников составляет менее 10%. Программы МВФ в 2025 году фактически не принесут доходов для Украины, ведь суммы поступлений от фонда и суммы возвратов предыдущих долгов почти одинаковы. Деньги на следующий год По словам Дениса Шмыгаля, главными внешними источниками финансирования на 2026 год остаются те же ERA, Ukraine Facility и программа с МВФ. Однако финального видения, где взять все необходимые средства, у правительства пока нет. "Мы работаем над тем, чтобы партнеры понимали, что при любом варианте развития событий в Украине (продолжение войны или наступление мира - ред.) нам необходимы дополнительные источники финансирования", - говорил в начале мая Сергей Марченко. В свою очередь глава Национального банка Андрей Пышный говорил, что в следующем году Украина может получить лишь около 17 миллиардов долларов, а в 2027 году еще меньше - 15 миллиардов долларов. Поэтому в НБУ и ожидают получить в этом году сумму, которая значительно превышает потребность, чтобы частично покрыть расходы 2026 года. Комментируя источники средств на 2026 год, Тарас Маршалок отметил, что не стоит спешить с повышением налогов. "По нашим оценкам, в 2026 году Украина сможет обеспечить финансирование основных бюджетных расходов без необходимости повышения ставок налогов", - сказал он РБК-Украина, добавив, что правительству необходимо больше работать над улучшением того, как налоги собираются, особенно на таможне. У внешних кредиторов, в частности Всемирного банка, другое видение относительно налогов. "Есть один ключевой месседж, который заключается в необходимости налоговой корректировки (англ. fiscal adjustment), даже в случае сценария, когда существенная внешняя поддержка будет продолжать предоставляться. Это будет необходимо сделать, ведь когда ситуация с безопасностью стабилизируется, расходы все равно будут высокими", - говорит ведущий экономист Всемирного банка Ю Мэн Ли. По ее мнению, правительство должно расширить перечень категорий граждан и организаций, которые должны платить налоги. Увеличение продажи ОВГЗ - еще одна возможная опция наполнения бюджета. "При условии сохранения макроэкономической стабильности и дальнейших реформ, банки и инвесторы могут наращивать объемы выкупа ОВГЗ", - сказала РБК-Украина аналитик КШЭ Виктория Климчук, отметив, что решение об увеличении выпуска облигаций надо принимать взвешенно, учитывая наличие альтернатив. Относительно внешних источников, стоит отметить, что Украина успешно продолжает сотрудничество с МВФ, от которого правительство получает кредиты под очень низкие ставки в обмен на реформы. На сегодня остается часть реформ (структурных маяков), которые или еще не выполнены или выполнены не вовремя. Несмотря на это, по словам Виктории Климчук, МВФ демонстрирует заметную гибкость, соглашаясь на перенос сроков выполнения некоторых наших задач. Эксперт считает, что МВФ продолжит финансирование Украины, но риск задержек и осложнений остается. Упомянутые программы - Ukraine Facility и ERA, по словам Тараса Маршалока, в 2026 году могут принести Украине около 11 млрд долларов. Рекордные поступления помощи в 2025 году (55-58 миллиардов долларов) и продолжение сотрудничества с финансовыми партнерами, по его мнению, позволяют ожидать достаточный финансовый ресурс для покрытия бюджетных потребностей в 2026 году. Конфискация российских активов в Европе Кроме традиционных источников, в правительстве обсуждают и другие возможности, в частности, конфискацию замороженных российских активов на территории ЕС. "Без сомнения, этот вопрос поднимается, этот вопрос - достаточно насущный и актуальный для нас. Мы считаем, что справедливо, что эти средства должны работать на восстановление экономики Украины", - говорил Сергей Марченко в начале мая. Однако эксперты оценивают вероятность конфискации как весьма незначительную. "Я не верю в конфискацию. Поймите правильно, для Запада важно сохранить репутацию. Европейцы могут держать замороженными эти активы хоть 100 лет, но конфисковать их - нет", - сказал РБК-Украина глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Борис Кушнирук. Дмитрий Боярчук добавил, что ЕС боится влияния конфискации на стабильность евро, ведь в банках Европы свои средства держат и другие лидеры стран, к которым могут возникнуть вопросы в будущем. В глазах таких вкладчиков европейские банки могут потерять репутацию в случае конфискации российских денег. "Фактически, сейчас звучит тезис о том, что Россия должна сама согласиться (на конфискацию ее активов - ред.). Как они на это согласятся, честно говоря, я не представляю ни при каких условиях", - добавил эксперт. Денис Шмыгаль также упоминал о таких источниках средств в будущем как введение специального налога на торговлю с Россией, выплату репараций и введение "Плана Маршалла" для Украины. Все эти инициативы еще достаточно "сырые", они требуют обсуждений с партнерами. "Мы проговорили со Всемирным банком (во время Весенних встреч в Вашингтоне 21-26 апреля - ред.) возможность его лидерства в будущем Marshall Plan... Процесс этой дискуссии уже запущен", - говорил премьер-министр. Роль США в финансировании Украины В 2022-2024 годах США предоставили грантовую помощь в госбюджет на сумму 31,2 млрд долларов. Доля Штатов в общей структуре грантовой помощи Украине в течение 2022-2024 годов составляла 66-94%, говорит экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий. Доля США в предоставлении Украине бесплатной помощи - самая большая (инфографика РБК-Украина) Для финансирования потребностей Украины в 2025-2026 годах в рамках программы ERA администрация Джозефа Байдена перечислила на счета Всемирного банка 20 миллиардов долларов. Из этой суммы в декабре 2024 года Украина получила лишь 1 млрд долларов, все остальные средства должны поступить в будущем. Средства по программе ERA называются "условно кредитными", ведь они возвращаются кредиторам за счет доходов, которые получают европейские банки от замороженных российских активов, то есть Украина за них не платит. Кроме этого, Вашингтон предоставил Киеву гуманитарной помощи на несколько миллиардов долларов, а также военной техники и оружия(по оценке Государственного департамента США) на 66,5 млрд долларов. Таким образом, относительно поддержки Украины от США в течение полномасштабной войны можно сделать следующие выводы: суммарная стоимость предоставленной и зарезервированной поддержки составляет около 120 млрд долларов;

фактически всю помощь от США Украина получила бесплатно ;

США остаются крупнейшим донором грантовых средств для Украины.