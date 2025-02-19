Келлог встретился с Сырским, разведкой и спецслужбами. Завтра переговоры с Зеленским

Президент Украины сообщил, что провел ряд встреч и совещаний с военным командованием, разведкой и министрами для подготовки к переговорам с представителем президента США.

Он отметил, что Келлог уже прибыл в Киев и встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и специальных служб, а также с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"На завтра запланирована наша встреча с генералом Келлогом, и для нас очень важно, чтобы встреча и вообще работа с Америкой была конструктивной", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что вместе с США и Европой можно достичь более надежного мира, и именно это является целью Украины. Он отметил, что важно, чтобы это стремление было общим с международными партнерами, особенно накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения.

"Накануне уже третьей годовщины начала этой войны - войны, которую мы в Украине хотим закончить с первой же ее секунды. Я уверен, завершим, и надежным миром. И так, чтобы Россия не смогла прийти в Украину еще раз, и чтобы вернулись украинцы из российского плена, и чтобы у Украины было будущее. Это нормальное желание каждой нации", - подчеркнул Зеленский.