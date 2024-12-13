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Келлог об Украине и РФ: я верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев

Фото: спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келог (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в эфире Fox.

У Келлога спросили, смогли бы США пригласить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Вашингтон. А также провести там переговоры между ними.

На что Келлог ответил, что не удивится, если Дональд Трамп сделает нечто подобное.

"Знаете, Трамп играет в шахматы на трех уровнях, и я не удивлюсь, если он сделает нечто подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он мог бы это сделать. Он бы сделал такой смелый шаг. Но когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев, потому что единственный человек, который может это сделать, - это президент Дональд Трамп, и он это сделает", - заявил Келлог.

По его словам, идея сделать такую встречу "действительно очень хорошая".

"Поэтому я бы сказал так, что я не выводил бы ничего за пределы возможного, что он это сделает, и это меня не удивит", - подчеркнул Келлог.

Трамп выбрал Келлога на должность спецпредставителя по Украине

В конце ноября избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он номинировал генерала в отставке Кита Келлога на должность спецпредставителя по Украине и России. Впоследствии Келлог заявил, что он рассчитывает неустанно работать, чтобы обеспечить мир через силу.

В то же время, в МИД Украины положительно оценили решение Трампа номинировать Келлога на должность спецпредставителя по Украине.

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Война в УкраинеСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВладимир Зеленский