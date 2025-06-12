Келлог раскрыл свое видение завершения российско-украинской войны

После прекращения огня по линии фронта в Украине Россию нужно вернуть в "Лигу наций" и жить с результатами войны в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радіо Свобода ".

Келлог заявил, что рассказал о "чувстве уверенности" после ознакомления с видением Киева и Москвы по прекращению войны.

"Мы взяли украинский документ, потом российский - они зовут его меморандумом... И мы сказали: хорошо, как вы можете объединить эти два документа вместе, чтобы дойти до конечного состояния? И сейчас мы достаточно уверенно себя чувствуем. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние", - сказал он.

Келлог заявил, что можно "выиграть". "Под выигрышем я имею в виду возможность дойти до мирного соглашения", - заявил Келлог в Брюсселе во время форума Немецкого фонда Маршалла.

Отвечая на вопрос, как именно может выглядеть "конечное состояние", Келлог сказал о всеобъемлющем прекращении огня.

"Прекращение огня на месте - то есть на земле, на которой вы физически находитесь", - пояснил спецпредставитель президента США.

Дальновидные планы

Келлог заявил, что потом можно перейти к возвращению детей, пленных, что "сделало бы устойчивое прекращение огня долгосрочным и устойчивым не только для украинцев, но и для Европы".

"Затем - попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал Лигой Наций. Поэтому все работают вместе... Вы все можете жить с результатами этого в долгосрочной перспективе", - сказал Келлог.

Заявление по Зеленскому

Отдельно Келлог отметил усилия Владимира Зеленского, а также отдельно остановился на вызовах, с которыми сталкивается украинский лидер. Келлог сказал, что обращал на это внимание президента США.

"Я сказал: сэр, у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который бы должен был делать то, что сделал президент Зеленский. Он ведет войну за национальное выживание на своей собственной земле... Когда вы это видите, должны ценить проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас на местах. Думаю, иногда мы этого не видим", - отметил Келлог.

Спецпредставитель Дональда Трампа в очередной раз отметил количество жертв с обеих сторон, назвав это "убийствами промышленного масштаба". По экспертному мнению, суммарно убитых и раненых - более 1,2 миллиона.