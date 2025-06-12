Келлог розкрив своє бачення завершення російсько-української війни

Після припинення вогню по лінії фронту в Україні Росію потрібно повернути до "Ліги націй" та жити з результатами війни в довгостроковій перспективі.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Келлог заявив, що розповів про "почуття впевненості" після ознайомлення з баченням Києва і Москви щодо припинення війни.

"Ми взяли український документ, потім російський - вони звуть його меморандумом… І ми сказали: добре, як ви можете об’єднати ці два документи разом, щоб дійти до кінцевого стану? І зараз ми досить впевнено почуваємося. Ми знаємо, як може і має виглядати кінцевий стан", - сказав він.

Келлог заявив, що можна "виграти". "Під виграшем я маю на увазі можливість дійти до мирної угоди", - заявив Келлог у Брюсселі під час форуму Німецького фонду Маршалла.

Відповідаючи на запитання, який саме вигляд може мати "кінцевий стан", Келлог сказав про всеохопне припинення вогню.

"Припинення вогню на місці - тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте", - пояснив спецпредставник президента США.

Далекоглядні плани

Келлог заявив, що поті можна перейти до повернення дітей, полонених, що "зробило би стійке припинення вогню довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи".

"Потім - спробувати повернути росіян до того, що я б назвав Лігою Націй. Тож усі працюють разом… Ви всі можете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі", - сказав Келлог.

Заява щодо Зеленського

Окремо Келлог відзначив зусилля Володимира Зеленського, а також окремо зупинився на викликах, з якими стикається український лідер. Келлог сказав, що звертав на це увагу президента США.

"Я сказав: сер, у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який би мусив робити те, що зробив президент Зеленський. Він веде війну за національне виживання на своїй власній землі… Коли ви це бачите, маєте цінувати проблеми, з якими вони стикаються зараз на місцях. Гадаю, іноді ми цього не бачимо", - зауважив Келлог.

Спецпредставник Дональда Трампа вкотре наголосив на кількості жертв з обох сторін, назвавши це "вбивствами промислового масштабу". За експертною думкою, сумарно вбитих і поранених - понад 1,2 мільйона.