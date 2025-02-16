Келлог поделился тактикой по Украине с некоторыми европейскими союзниками, - Сикорский

Спецпредставитель США Кит Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками переговорной тактикой по Украине. В Польше заявили, что она "вселяет надежды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которого цитирует The Guardian .

"Я не буду их здесь раскрывать. Они вселяют определенные надежды. Они неортодоксальные, но мы желаем им удачи", - добавил глава МИД Польши.

Он отметил, что планы США по переговорам "неортодоксальные", но "вселяют надежду".

"Генерал Келлог (спецпредставитель США по вопросам Украины и России, - ред.) представил мне лично и кругу европейских союзников переговорную тактику Соединенных Штатов", - сказал польский министр.

США не видят Европу за столом переговоров

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что не видит Европу физически за столом переговоров по Украине. Но, по его словам, интересы Европы на будущих переговорах будут учтены. Келлог подчеркнул, что США будут выступать посредниками.

Это вызвало критику среди стран ЕС. Глава МИД стран Европейского Союза провели экстренную встречу в Мюнхене и анонсировали новые инициативы по Украине. А президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит на 17 февраля в Париже, где должны обсудить позицию Европы.

Комментируя заявление Келлога, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина должна сама решать, кто будет за столом переговоров.

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