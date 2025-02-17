Кэллог обсудил со странами НАТО "справедливый и длительный мир" в Украине

"Так хорошо принимать Кита Келлога в Брюсселе. Сегодня он проконсультировался с членами Альянса относительно совместной работы для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине", - написал Рютте.

Он подчеркнул, что НАТО и США "нужно многое сделать".

"И мы будем тесно сотрудничать, чтобы добиться прекращения войны и прочной безопасности для всех нас", - добавил генсек НАТО.