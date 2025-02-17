Кэллог обсудил со странами НАТО "справедливый и длительный мир" в Украине

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог 17 февраля в Брюсселе обсудил с представителями стран НАТО "обеспечение справедливого и прочного мира в Украине".
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в соцсети Х.
"Так хорошо принимать Кита Келлога в Брюсселе. Сегодня он проконсультировался с членами Альянса относительно совместной работы для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине", - написал Рютте.
Он подчеркнул, что НАТО и США "нужно многое сделать".
"И мы будем тесно сотрудничать, чтобы добиться прекращения войны и прочной безопасности для всех нас", - добавил генсек НАТО.
Напомним, специальный посланник президента США Кит Келлог на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года заявил, что в течение 180 дней приложит все усилия для завершения войны в Украине.
Также Келлог назвал уступки, на которые должен пойти российский диктатор Владимир Путин для завершения войны. В частности, эти уступки должны касаться территорий, а также уменьшение или отказ от использования войск в будущем.
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