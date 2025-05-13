Келлог назвал условие участия Трампа в переговорах Украины и РФ
Президент США Дональд Трамп может принять участие в потенциальных переговорах Украины и России. Он приедет, если на встречу полетит российский диктатор Владимир Путин.
Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox Business заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.
Келлог считает, что если встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным состоится, она может стать отличной.
Спецпосланник президента США подтвердил, что Зеленский действительно полетит в Турцию и будет там 15 мая.
"Мы надеемся, что президент Путин тоже приедет, и тогда будет президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча", - подчеркнул он.
По словам Келлога, США уже подготовили список тем, которые необходимо обсудить. Его сформировали по итогам переговоров с Украиной и европейскими союзниками в Лондоне и Париже.
"И если мы сможем прийти к этому, мы сможем достичь мира, я действительно верю, довольно быстро, если все три лидера сядут и поговорят. Знаете, президент Трамп обладает искусством сделки, он действительно знает, как заставить это работать. И если он приедет, если Зеленский будет там, и Путин приедет, я думаю, мы гораздо ближе к соглашению, чем многие думают", - добавил он.
Спецпосланник подчеркнул, что первым результатом переговоров должно стать прекращение огня между Украиной и Россией как минимум на 30 дней.
Трамп может поехать на переговоры Украины и РФ
Напомним, еще вчера, 12 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что он размышляет над поездкой в Стамбул для участия в потенциальных переговорах между Украиной и Россией 15 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал, что 15 мая он будет лично присутствовать в Турции. Но российский диктатор Владимир Путин пока не дал ответ на предложение о таких переговорах.
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