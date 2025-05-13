Келлог назвав умову участі Трампа в переговорах України та РФ
Президент США Дональд Трамп може взяти участь у потенційних переговорах України та Росії. Він приїде, якщо на зустріч полетить російський диктатор Володимир Путін.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.
Келлог вважає, що якщо зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним відбудеться, вона може стати чудовою.
Спецпосланець президента США підтвердив, що Зеленський справді полетить до Туреччини і буде там 15 травня.
"Ми сподіваємося, що президент Путін теж приїде, і тоді буде президент Трамп. Це може бути абсолютно неймовірна зустріч", - підкреслив він.
За словами Келлога, США вже підготували список тем, які необхідно обговорити. Його сформували за підсумками переговорів з Україною та європейськими союзниками в Лондоні та Парижі.
"І якщо ми зможемо прийти до цього, ми зможемо досягти миру, я справді вірю, досить швидко, якщо всі три лідери сядуть і поговорять. Знаєте, президент Трамп володіє мистецтвом угоди, він дійсно знає, як змусити це працювати. І якщо він приїде, якщо Зеленський буде там, і Путін приїде, я думаю, ми набагато ближче до угоди, ніж багато хто думає", - додав він.
Спецпосланець наголосив, що першим результатом переговорів має стати припинення вогню між Україною і Росією щонайменше на 30 днів.
Трамп може поїхати на переговори України та РФ
Нагадаємо, ще вчора, 12 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що він розмірковує над поїздкою до Стамбула для участі в потенційних переговорах між Україною і Росією 15 травня.
Президент України Володимир Зеленський уже пообіцяв, що 15 травня він буде особисто присутній у Туреччині. Але російський диктатор Володимир Путін поки що не дав відповідь на пропозицію про такі переговори.
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