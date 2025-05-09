Какое значение УГКЦ имеет для Ватикана: объяснение посла

Украинская греко-католическая церковь имеет свою историю, литургию и культуру. В Ватикане надеются, что новый Папа Римский будет теснее сотрудничать с УГКЦ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине Висвальдас Кульбокас.

"Папа Франциск имел большой личный опыт - что такое Украинская Греко-католическая церковь. Я надеюсь, что такое сотрудничество нового Папы и с Блаженнейшим Святославом, и с другими епископами УГКЦ будет еще теснее", - сказал он.

Посол Ватикана отметил, что в Украине и греко-католические, и римо-католические епископы знают своих людей, историю, помнят времена преследований и период Голодомора. Поэтому именно они способны не только объяснять, но и передавать эмоциями вопросы, касающиеся Украины.

" Но это более глобальный вопрос, потому что Украинская греко-католическая церковь имеет свою и историю, и литургию, и культуру. Это тоже опыт общения с людьми, отношений между священниками и властью, священниками и мирянами. Это очень оригинальный опыт. Поэтому я бы сказал, что это огромный потенциал", - считает апостольский нунций.

Висвальдас Кульбокас добавил, что в этом аспекте "чувствует себя привилегированным", потому что может служить в Украине, где имеет опыт общения и с греко-католиками, и с украинцами римо-католиками.

"Для меня совместить эти два аспекта является огромной благодатью", - подчеркнул он.