Какой сегодня, 31 июля, праздник: строгие запреты и приметы важного дня
31 июля православные верующие отмечают Предпраздник вынесения древ честного и животворящего Креста Господня - день, который готовит к одному из древнейших и почитаемых праздников, отмечаемому 1 августа. Также почитают праведного Евдокима.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы и традиции существуют, а также у кого День ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Предпраздник вынесения древ честного и животворящего Креста Господня (за день до Маковея или Медового Спаса) установлен в память о древней традиции, когда в Константинополе, из-за частых болезней и эпидемий, из сокровищницы императорского дворца выносили часть Животворящего Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос.
Его несли по улицам города, освящая воду и благословляя народ, чтобы прекратить недуги.
Впоследствии эта традиция распространилась, и 1 августа (по старому стилю, 14 августа) установлено празднование Вынесения честных древ Креста Господня.
31 июля также почитается память праведного Евдокима Каппадокиянина. Он жил в IX веке и был известен своей благочестивой жизнью, милосердием и праведностью.
Евдоким происходил из знатной семьи в Каппадокии (современная Турция) и с юности отличался глубокой верой. Он ревностно придерживался Божьих заповедей, помогал бедным и нуждающимся, ведя праведный образ жизни.
Этот день - также заговенье на Успенский пост, который начинается 1 августа. Верующие отказываются от скоромного, готовя тело и душу к посту и духовному очищению.
Что нельзя делать сегодня
Избегайте ссор с родными и близкими, ведь считается, что конфликт в этот день принесет долговременные неурядицы в семью.
Также не стоит отправляться в путешествия, командировки или на дальние дороги, поскольку день считается неблагоприятным для дорог и любых серьезных изменений.
Не рекомендуется делать важные покупки, особенно крупные - те, что связаны с жильем, техникой или значительными денежными операциями.
Категорически нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе, по поверью, можно навлечь беду.
Кроме того, не выбрасывайте еду со стола - к остаткам следует относиться с уважением, не выбрасывая их просто так.
Не передавайте ничего из дома чужим руками или через порог, ведь это считается плохим знаком.
И самое важное - не ругайтесь и не проклинайте, ведь каждое слово, сказанное в этот день, имеет "силу возврата".
Народные приметы на 31 июля
- Если день сухой и солнечный, август будет теплым и щедрым.
- Нет ветра сегодня - к спокойной осени, а сильный ветер - к снежной зиме.
- Шишки на ели только сверху - зима наступит поздно.
- Мухи кусаются - погода испортится.
- Раки зарываются в песок - к грозе.
- Листья на берегу пожелтели - осень наступит рано.
Сегодня, кто попросит защиты у Креста Господня, тот получит силы в борьбе с трудностями.
Также принято освящать воду, мед, крестики и носить нательный крест.
День считается особенно благоприятным для очищения души, покаяния и прощения.
У кого День ангела
В этот день поздравления с именинами принимают: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Егор, Евдоким, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.
Какие еще праздники сегодня, 31 июля
Кроме церковного праздника, сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день африканской женщины
- Всемирный день рейнджера
- День рождения Гарри Поттера
- День вспоминания любимых книг
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При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.