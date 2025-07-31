ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Гороскопы Спорт Советы Интересное
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Какой сегодня, 31 июля, праздник: строгие запреты и приметы важного дня

Четверг 31 июля 2025 05:43
UA EN RU
Какой сегодня, 31 июля, праздник: строгие запреты и приметы важного дня Какой сегодня, 31 июля, праздник (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

31 июля православные верующие отмечают Предпраздник вынесения древ честного и животворящего Креста Господня - день, который готовит к одному из древнейших и почитаемых праздников, отмечаемому 1 августа. Также почитают праведного Евдокима.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы и традиции существуют, а также у кого День ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Предпраздник вынесения древ честного и животворящего Креста Господня (за день до Маковея или Медового Спаса) установлен в память о древней традиции, когда в Константинополе, из-за частых болезней и эпидемий, из сокровищницы императорского дворца выносили часть Животворящего Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос.

Его несли по улицам города, освящая воду и благословляя народ, чтобы прекратить недуги.

Впоследствии эта традиция распространилась, и 1 августа (по старому стилю, 14 августа) установлено празднование Вынесения честных древ Креста Господня.

31 июля также почитается память праведного Евдокима Каппадокиянина. Он жил в IX веке и был известен своей благочестивой жизнью, милосердием и праведностью.

Евдоким происходил из знатной семьи в Каппадокии (современная Турция) и с юности отличался глубокой верой. Он ревностно придерживался Божьих заповедей, помогал бедным и нуждающимся, ведя праведный образ жизни.

Этот день - также заговенье на Успенский пост, который начинается 1 августа. Верующие отказываются от скоромного, готовя тело и душу к посту и духовному очищению.

Что нельзя делать сегодня

Избегайте ссор с родными и близкими, ведь считается, что конфликт в этот день принесет долговременные неурядицы в семью.

Также не стоит отправляться в путешествия, командировки или на дальние дороги, поскольку день считается неблагоприятным для дорог и любых серьезных изменений.

Не рекомендуется делать важные покупки, особенно крупные - те, что связаны с жильем, техникой или значительными денежными операциями.

Категорически нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе, по поверью, можно навлечь беду.

Кроме того, не выбрасывайте еду со стола - к остаткам следует относиться с уважением, не выбрасывая их просто так.

Не передавайте ничего из дома чужим руками или через порог, ведь это считается плохим знаком.

И самое важное - не ругайтесь и не проклинайте, ведь каждое слово, сказанное в этот день, имеет "силу возврата".

Народные приметы на 31 июля

  • Если день сухой и солнечный, август будет теплым и щедрым.
  • Нет ветра сегодня - к спокойной осени, а сильный ветер - к снежной зиме.
  • Шишки на ели только сверху - зима наступит поздно.
  • Мухи кусаются - погода испортится.
  • Раки зарываются в песок - к грозе.
  • Листья на берегу пожелтели - осень наступит рано.

Сегодня, кто попросит защиты у Креста Господня, тот получит силы в борьбе с трудностями.

Также принято освящать воду, мед, крестики и носить нательный крест.

День считается особенно благоприятным для очищения души, покаяния и прощения.

У кого День ангела

В этот день поздравления с именинами принимают: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Егор, Евдоким, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.

Какие еще праздники сегодня, 31 июля

Кроме церковного праздника, сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день африканской женщины
  • Всемирный день рейнджера
  • День рождения Гарри Поттера
  • День вспоминания любимых книг

Вас может заинтересовать:

При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники Церковный календарь
Новости
Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: атакована жилая застройка
Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: атакована жилая застройка
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции