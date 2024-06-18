RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какое удостоверение должно предъявить лицо, вручающее повестку: Кабмин утвердил форму

Иллюстративное фото: Кабмин утвердил форму удостоверения личности вручающей повестку (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины утвердил форму служебного удостоверения, которое назначенный представитель должен предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

На заседании во вторник, 18 июня, Кабмин внес изменения Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, то есть постановления №560.

По его словам, Правительство решило установить форму служебного удостоверения, которое представитель, назначенный приказом руководителя для вручения повесток, обязан предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Это удостоверение будет действительным на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной администрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение, при предъявлении паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета).

Сам текст постановления пока не опубликован на сайте Кабмина, поэтому вид этого удостоверения пока неизвестен.

Следует отметить, что служебное удостоверение для лиц, уполномоченных вручать повестки, было предусмотрено постановлением Кабмина №560 от 16 мая.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Одессе возник скандал с участием ТЦК. После этого нардеп Егор Чернев заявил, что в Верховной раде рассматривается возможность ограничения некоторых полномочий ТЦК, чтобы передать их гражданским органам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКМобилизация в Украине