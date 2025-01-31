Какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации в Украине: разъяснение адвоката

Какое наказание предусмотрено законом

Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в особый период наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Однако важно понимать, что уголовная ответственность наступает только в случае, если лицо получило официальный вызов, то есть мобилизационное распоряжение или так называемую "боевую повестку", но умышленно не прибыло в определенное время и место для отправки в Вооруженные силы Украины.

Законодательство Украины предусматривает, что граждане обязаны выполнять свой воинский долг в соответствии с Конституцией (ст. 65) и профильными законами, такими как Закон "О воинской обязанности и военной службе" и Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ответственность наступает только при условии, что лицо:

получило мобилизационный приказ,

не имеет законных оснований для отсрочки или освобождения от службы,

сознательно уклонилось от выполнения воинского долга.

Судебная практика и приговоры

Адвокат отмечает, что анализируя судебные решения по уклонению от мобилизации, можно сделать вывод, что большинство судов выносят реальные сроки лишения свободы. Основным мотивом таких решений является то, что защита государственного суверенитета и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью каждого гражданина, особенно в условиях военной агрессии.

Суды также отмечают, что уголовное наказание имеет не только карательную функцию, но и превентивную - оно должно предотвращать совершение подобных правонарушений в будущем.

В отдельных случаях суд может принять решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком ("условное осуждение"). Это возможно только тогда, если лицо после возбуждения уголовного дела все же выполнило свой воинский долг и на момент судебного разбирательства проходит службу в рядах Вооруженных сил Украины.