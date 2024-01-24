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В каком вооружении нуждаются украинские военные: что говорят в ОП

Среда 24 января 2024 18:44
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В каком вооружении нуждаются украинские военные: что говорят в ОП Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Враг может быть разбит только качественным и быстрым исполнением решений. Также в этом могут помочь и высокотехнологичные инструменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Среди потребностей ВСУ, как пояснил Подоляк, есть:

  • беспилотники, которые могут быть компенсацией при недостатке артиллерии и снарядов;
  • ракеты, которые могут существенно нарушить логистику, поставки ресурсов и резервов, а также вызвать панические ожидания у врага;
  • средства РЭБ любого типа для обеспечения обороны и подавления беспилотных технологий противника;
  • тактическая авиация, которая поможет резко уменьшить возможности российской авиации и боевых вертолетов вдоль линии фронта.

"Можно продолжать думать/анализировать/дискутировать, но решение все равно придется принимать. Потому что нынешняя Россия - это только война, убийства, экспансия. И не только в Украине", - добавил Подоляк.

Производство оружия в Украине

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказывал глава Минстратегпрома Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза

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