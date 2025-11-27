Какое авто можно выбрать для практического экзамена на права: МВД дало разъяснение

Как выбрать автомобиль

При регистрации в системе Е-Запись будущий водитель должен указать, какое транспортное средство выбирает - авто учебного заведения или сервисного центра МВД. В экзаменационных хабах МВД доступен обновленный автопарк с современными автомобилями, перечень которых размещен на сайте ГСЦ МВД в разделе "Услуги".

При этом во время самого экзамена автомобиль и экзаменатора система определяет автоматически, а не на выбор кандидата.

Экзамен на машине автошколы

Если кандидат выбирает автомобиль автошколы, вопрос аренды и подачи транспорта нужно согласовывать самостоятельно. Машина должна быть оборудована системой видеофиксации и принадлежать аккредитованному учебному заведению - даже если это не та автошкола, где проходило обучение.

В МВД отмечают, что часть кандидатов выбирает именно учебные автомобили, потому что они уже привыкли к ним во время занятий и чувствуют себя увереннее. Стоимость аренды зависит от договора с автошколой, а сервисные центры МВД не влияют на формирование цены.

Сколько стоит практический экзамен

Стоимость сдачи практического экзамена не зависит от того, какой автомобиль выбирает кандидат и составляет 420 гривен, также возможны банковские комиссии. В эту сумму входит использование автомобиля сервисного центра, поэтому дополнительно за подачу авто платить не нужно.

Как проходит экзамен

Независимо от выбранного автомобиля, практический экзамен проходит под видеонаблюдением. Маршруты для сдачи экзамена являются фиксированными и доступны для ознакомления на сайте Главного сервисного центра МВД.

Получить консультацию по услугам сервисных центров можно по телефону (044) 290-19-88, а также на страницах ГСЦ МВД в Facebook и Instagram.