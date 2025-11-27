Какое авто можно выбрать для практического экзамена на права: МВД дало разъяснение

Кандидаты в водители при сдаче практического экзамена могут самостоятельно выбрать транспортное средство, на котором им будет удобнее ехать за рулем - автомобиль автошколы или сервисного центра МВД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
При регистрации в системе Е-Запись будущий водитель должен указать, какое транспортное средство выбирает - авто учебного заведения или сервисного центра МВД. В экзаменационных хабах МВД доступен обновленный автопарк с современными автомобилями, перечень которых размещен на сайте ГСЦ МВД в разделе "Услуги".
При этом во время самого экзамена автомобиль и экзаменатора система определяет автоматически, а не на выбор кандидата.
Если кандидат выбирает автомобиль автошколы, вопрос аренды и подачи транспорта нужно согласовывать самостоятельно. Машина должна быть оборудована системой видеофиксации и принадлежать аккредитованному учебному заведению - даже если это не та автошкола, где проходило обучение.
В МВД отмечают, что часть кандидатов выбирает именно учебные автомобили, потому что они уже привыкли к ним во время занятий и чувствуют себя увереннее. Стоимость аренды зависит от договора с автошколой, а сервисные центры МВД не влияют на формирование цены.
Стоимость сдачи практического экзамена не зависит от того, какой автомобиль выбирает кандидат и составляет 420 гривен, также возможны банковские комиссии. В эту сумму входит использование автомобиля сервисного центра, поэтому дополнительно за подачу авто платить не нужно.
Независимо от выбранного автомобиля, практический экзамен проходит под видеонаблюдением. Маршруты для сдачи экзамена являются фиксированными и доступны для ознакомления на сайте Главного сервисного центра МВД.
Получить консультацию по услугам сервисных центров можно по телефону (044) 290-19-88, а также на страницах ГСЦ МВД в Facebook и Instagram.
Напомним, экзамен длится 20-60 минут и проходит по утвержденным маршрутам, а несданным он считается в случае трех ошибок, создания аварийной ситуации или отказа выполнить упражнение.
Также мы рассказывали, что МВД подготовило изменения в правила сдачи практического экзамена на водительские права, которые предусматривают увеличение сроков для повторной сдачи в случае провала. После первой неудачной попытки экзамен можно будет пересдавать через 10 дней, после второй - через 20, а после третьей и последующих - через 30 дней. Отметим, что изменения еще не утвердили.