RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КГБ Беларуси давит на украинцев и хочет привлечь их к сотрудничеству, - ЦНС

Архивное фото: КГБ Беларуси давит на украинцев и хочет привлечь их к сотрудничеству (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Силовые структуры Беларуси осуществляют давление на украинцев, проживающих в стране. Они склоняют их к сотрудничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В соседней стране, которая фактически оккупирована Кремлем, местное КГБ проводит фильтрационные действия в отношении украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедший месяц участились случаи вызова украинцев на допрос, а также обыски у наших сограждан. Белорусские спецслужбы ищут среди украинцев информаторов и планируют наоборот привлечь их к сотрудничеству.

"Такие действия в очередной раз указывают на соучастие минского режима в этой войне против Украины", - добавили в ЦНС.

Как Беларусь помогает России

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредоточивают на северной границе с Украиной около 22 тысяч военных.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Потому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе. Также недавно защитники севера Украины провели учения - прошли полосу препятствий и отработали штурмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьКГБ