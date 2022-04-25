"Казуси на виробництві": в ВП відреагували на пожежі і вибухи в Росії

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав постійні вибухи і пожежі в Росії "казусами на виробництві". Він додав, що через ці події можна повірити в карму за вбивство українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.
"Бєлгород, (крейсер - ред.) "Москва", Брянськ. Постійні "казуси на виробництві". Як тут не вірити в карму за вбивство українських дітей?"- написав Подоляк.
Він додав, що багато країн досі готові закривати очі на фінансування тероризму, продовжуючи купувати російську нафту. За його словами, чи варто ЄС залежати від країни, в якій все саморуйнується.
Нагадаємо, в ніч на 25 квітня у російському Брянську сталася сильна пожежа на нафтобазі, якому передували вибухи.
Відзначимо, раніше в російському Бєлгороді заявили про пошкоджене залізничне полотно в Щебекинському районі.
Як повідомляло РБК-Україна, 14 квітня російський крейсер "Москва" був вражений двома українськими ракетами "Нептун" і згодом затонув.
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