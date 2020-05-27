Кожна шоста молода людина у світі залишилася без роботи через COVID-19

Кожен з шести молодих людей до 29 років у світі припинив роботу з початку пандемії COVID-19. При цьому ті, хто залишаються зайнятими, скоротили свій робочий час на 23%.

Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці (МОП).

За даними доповіді, пандемія непропорційно зачіпає молодь, а суттєвий і швидкий ріст безробіття серед молоді, який спостерігається з лютого, зачіпає молодих жінок більше, ніж молодих чоловіків.

Пандемія завдає потрійний удар по молоді. Вона не тільки руйнує їх зайнятість, але також підриває освіту і професійну підготовку і створює серйозні перешкоди на шляху тих, хто прагне вийти на ринок праці або змінює роботу.

Рівень безробіття серед молоді у 2019 році склав 13,6%, що було вище, ніж в будь-якій іншій групі. У всьому світі налічувалося близько 267 млн молодих людей, не зайнятих роботою чи навчанням.

"Економічна криза із-за COVID-19 вражає молодь, особливо жінок, сильніше і швидше, ніж будь-яку іншу групу. Якщо ми не зробимо істотних і негайних дій для поліпшення їх становища, наслідки вірусу можуть залишатися з нами десятиліттями. Якщо їх талант і енергія відсунуті на другий план через брак можливостей чи навичок, це зашкодить всьому нашому майбутньому і зробить набагато більш важким відновлення кращої економіки після COVID", - сказав генеральний директор МОП Гай Райдер.

МОП також оновило оцінку скорочення робочого часу порівняно з четвертим кварталом 2019 року. За оцінками, в I кварталі 2020 роки було втрачено 4,8% робочого часу.

Нагадаємо, введення заходів щодо стримування епідемії COVID-19 призвело до скорочення економік найбільш розвинених країн світу в першому кварталі 2020 року на 1,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.