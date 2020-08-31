Кожен сьомий споживач "Миколаївгазу" жодного разу не заплатив за доставку

Газовий вентиль (dtek.com)

На початок серпня кожен сьомий побутовий споживач газу Миколаївської області жодного разу не розрахувався за послугу з розподілу природного газу, а кожен п'ятий затримує оплату на 2-3 місяці. Загальна сума заборгованості споживачів перед ПАТ "Миколаївгаз" становить 93 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на початок серпня 2020 року клієнти АТ "Миколаївгаз" не сплатили 24% рахунків за доставку (розподіл) газу. У свою чергу, 93 млн гривень разом із побутовими споживачами також заборгували за розподіл природного газу та інші категорії споживачів. Приміром, теплопостачальні підприємства (з урахуванням передоплати на вересень) не сплатили за надані послуги 56 млн гривень, бюджетні організації – 4,6 млн гривень, інші суб'єкти господарювання - близько 7,8 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Щоб гарантувати подальшу безперебійну і безпечну доставку газу, газорозподільна компанія звертається з проханням вчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги.

У прес-службі нагадали, що побутові споживачі мають сплачувати за послугу з доставки газу до 20 числа поточного місяця, а непобутові - здійснювати попередню оплату до першого числа наступного місяця.

"В першу чергу хочемо подякувати всім нашим споживачам, які навіть в складних умовах пандемії щомісяця своєчасно розраховуються за отримані послуги з доставки газу, - говорить комерційний директор АТ "Миколаївгаз" Віталій Нестеренко. - Разом з тим просимо і всіх інших не затримувати оплату рахунків за доставку, тому що ці кошти - основне джерело фінансування компанії. Саме за рахунок плати за доставку газу компанія здійснює свою виробничу діяльність: проведення ремонтів, придбання та заміну газорегулирующего обладнання, цілодобове функціонування аварійної служби 104, сплату податків, оплату праці робітників і тому подібне".

У компанії відзначають, що несвоєчасні розрахунки значно ускладнюють роботу газорозподільної компанії, адже регулярні неплатежі роблять неможливим проведення першочергових робіт на газопроводах Миколаївської області з підготовки мереж до опалювального сезону і надання послуги безперебійної доставки газу споживачам.

"Швидко, легко та зручно оплатити послугу доставки газу побутові споживачі можуть за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.uа, через Вайбер-бот 7104ua або завантаживши мобільні додатки 104 Mobile або 104 Mobile Light", - йдеться в повідомленні прес-служби.