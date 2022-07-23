На кожен російський удар Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні, - Трасс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трасс під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів.

"Ми знаємо, що українці борються не лише за їхнє майбутнє, а за демократію, майбутнє та суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас. З кожною ракетою, яка потрапляє в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше", - сказала вона.

За словами Трасс, перемога у цій війні має бути за Україною.

"Ми надаватимемо допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після цієї війни, бо вона повстане символом демократії. Те, що Путін намагається знищити Україну - він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Великобританія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи Україна має перемогти", - заявила Трасс.