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На кожен російський удар Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні, - Трасс

Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Чим більше ракет РФ відправить по території України, тим більше допомоги Велика Британія поставить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трасс під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів.

"Ми знаємо, що українці борються не лише за їхнє майбутнє, а за демократію, майбутнє та суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас. З кожною ракетою, яка потрапляє в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше", - сказала вона.

За словами Трасс, перемога у цій війні має бути за Україною.

"Ми надаватимемо допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після цієї війни, бо вона повстане символом демократії. Те, що Путін намагається знищити Україну - він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Великобританія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи Україна має перемогти", - заявила Трасс.

Як повідомлялося, раніше Трасс заявила, що має намір забезпечити поразку Росії у війні проти України, якщо стане прем'єр-міністром країни. За її словами, вона підтримує Україну, але виступає проти прямої участі британських солдатів у війні.

Крім того, також Трасс заявляла про готовність провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо стане наступником Бориса Джонсона.

Нагадаємо, у суботу, 23 липня, у Києві з ініціативи дружини президента Олени Зеленської проходить Другий міжнародний саміт перших леді та джентльменів.

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