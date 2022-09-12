Кожен кубометр газу Путін використовує для розколу Європи, - президент Австрії
Президент РФ Володимир Путін використовує газ, аби розколоти всю Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Австрії Александра Ван дер Беллена.
"Загарбницька війна Росії в Україні стосується всіх нас. Це напад на наш спосіб життя, на нашу демократію, на нашу ідентичність і на наше майбутнє", - заявив президент Австрії.
Він заявив, що Європа об'єдналася у введенні жорстких санкцій проти Росії, які працюють.
"Але кожен кубометр газу Путін використовує для розколу Європи. Зараз ми не повинні вплутуватися в угоду з російським режимом", - йдеться у повідомленні.
Президент сказав, що треба інвестувати у відновлювані джерела енергії.
Нагадаємо, очільник МЗС Австрії заявив, що Австрія готова підтримати мирні переговори для припинення війни в Україні. Проте наразі не спостерігається, щоб президент РФ Володимир Путін відмовився від своїх загарбницьких намірів.
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