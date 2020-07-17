Кожна влада змінює виборче законодавство під себе, - Костиря

Кожна влада змінює виборче законодавство під себе. Через це люди на місцях, які є діючими депутатами, або збираються балотуватися - не розуміють за якими правилами будуть відбуватись місцеві вибори.

Про це заявила професор, доктор політичних наук Інна Костиря в ефірі телеканалу ZIK.

"Вибори назначено на 25 жовтня. У мене одна запитання до влади: чому ми цілий рік чекали, щоб прийняти рішення по місцевим виборам? Ми не могли зробити це завчасно? Люди, які сьогодні на місцях, які є діючими депутатами, або збираються балотуватися - не розуміють за якими правилами будуть обиратись", - сказала Костиря.

За її словами, депутати з монобільшості за рік свого перебування в парламенті так і не зрозуміли, куди потрапили.

"Якщо "Слуга народу" буде в такому ж авралі підшукувати кандидатів на посади міських голів в Києві чи інших містах, як вони проштовхували фотографів в парламент, то мені їх дуже шкода", - зазначила експерт.

Також, вона заявила, що серед запропонованих "Слугою народу" кандидатів в мери Києва, Костиря не підтримала б жодного кандидата, оскільки не бачить серед них господарників, які б могли опікуватися проблемами міста Києва, як столиці України.

"Київ - це місто, яке має бути прикладом для всієї України, зразком європейської столиці. Слуги не запропонували жодної кандидатури здатної відповідати тим викликам, які стоять перед містом Києвом", - резюмувала Костиря.

Нагадаємо, 15 липня Верховна рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Депутати також підтримали закон, яким передбачається невтручання районів у бюджети громад.