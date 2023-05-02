В Казахстане на газоперерабатывающем заводе произошел пожар: есть раненые

На газоконденсатном месторождении Жанажол в Актюбинской области на западе Казахстана произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turan Times.
Сообщается, что ожоги разной степени получили четыре человека, их госпитализировали. Сообщении о возгорании на территории газоперерабатывающего завода на месторождении Жанажол поступило днем 1 мая.
По предварительным данным источником пожара стала установка для получения легких углеводородов. В тушении пожара принимали участие 52 спасателя и девять единиц техники.
"Четверо рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое", - заявили в администрации Актюбинской области.
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