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У Казахстані заявили про загибель військових в ході АТО в аеропорту Алмати

Автор: Дмитро Левицький

В охопленому протестами місті Алмати сьогодні ввечері розпочалася антитерористична операція. При звільненні аеропорту Алмати від протестувальників загинули військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахське видання Zakon.

За даними видання, в ході проведення спецоперації в захопленому протестувальниками аеропорту загинули двоє військових Збройних сил Казахстану.

Офіційних повідомлень від Збройних сил Казахстану про цю подію поки що не було. Чи є жертви з боку протестувальників, також невідомо.

Нагадаємо, сьогодні в комендатурі Алмати оголосили про початок АТО для придушення протестів.

Цьому передували заворушення в місті, підпалив адмінбудівель, а також захоплення аеропорту Алмати.

Як писало РБК-Україна, в мережі з'явилося відео з розгромленого аеропорту.

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