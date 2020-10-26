У Казахстані заборонять посадку пасажирів у літак без тесту на коронавірус

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Казахстану заборонить авіакомпаніям посадку пасажирів без довідок про результати ПЛР-тестів на коронавірус. Таке розпорядження видав прем'єр-міністр Республіки Аскар Мамін.

Про це повідомляє прес-служба уряду Казахстану.

"Прем'єр-міністр доручив Міністерству індустрії та інфраструктурного розвитку заборонити авіакомпаніям посадку пасажирів без довідок про результати ПЛР-тестів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Мамин розпорядився прискорити постачання рентген-апаратів і пересувних медичних комплексів.

Нагадаємо, в Казахстані ввели обов'язкове ПЛР-тестування на коронавірус для всіх прибулих в Республіку.

Раніше Казахстан посилив контроль на державному кордоні.

Крім того, раніше Казахстан призупинив відновлення авіасполучення з іншими країнами. А іноземців зобов'язали подавати довідки про обстеження на COVID-19. При її відсутності пасажира відправляють в стаціонар на два дні на час тестування.

Зазначимо, Казахстан відкритий для мандрівників з України.