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У Казахстані вводять обов'язкове ПЛР-тестування для всіх прибулих в країну

Казахстан, Понеділок 19 жовтня 2020 15:08
У Казахстані вводять обов'язкове ПЛР-тестування для всіх прибулих в країну
Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Казахстану ухвалив рішення про посилення правил в'їзду в країну. Всі особи, в тому числі і громадяни Казахстану, при в'їзді в країну повинні мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба уряду Казахстану.

Правило обов'язкового тестування буде застосовуватися абсолютно до всіх громадян, в тому числі до водіїв, які здійснюють двосторонні міжнародні перевезення. Тест повинен бути зробити не пізніше, ніж за три доби до в'їзду.

Також в Казахстані з 26 жовтня скоротять кількість міжнародних рейсів у зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

Крім цього уряд дозволив з 24 жовтня відновити роботу щосуботи до 17:00 ТРЦ, торгових домів і критих ринків. З 26 жовтня відкриють кінотеатри з наповнюваністю до 30% і обов'язковим масковим режимом.

Раніше РБК-Україна писало, що в Австрії прийняли рішення про посилення карантину через коронавірус.

Також посилили карантин в Італії у зв'язку з ростом захворюваності COVID-19 - за останні кілька днів в країні зафіксували кілька антирекордів за кількістю нових випадків зараження.

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