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У Казахстані посилюють карантин на Новий рік

Автор: РБК-Україна

В Казахстані посилюються обмежувальні заходи, введені через коронавірусу. Обмеження будуть діяти з 25 грудня по 5 січня.

Відповідне рішення прийняв уряд Казахстану.

Так, в країні буде заборонено проведення видовищних, спортивних та інших масових заходів, в тому числі новорічних ранків та святкових корпоративів.

Крім цього, уряд посилить обмежувальні заходи на найбільшому в Казахстані нафтогазовому родовищі "Тенгіз" до стабілізації ситуації з COVID-19.

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При цьому планується знизити ціни на антикоагулянти в роздробі на 24%.

Крім того, з третього кварталу навчального року для випускних класів (9,11,12 класи) розглядається комбіноване навчання (70% предметів - у традиційному форматі, 30% - дистанційно).

Нагадаємо, наприкінці жовтня уряд Казахстану заборонив авіакомпаніям здійснювати посадку пасажирів без результатів ПЛР-тестів на коронавірус.

Крім того, в Казахстані ввели обов'язкове тестування на коронавірус для всіх прибулих в Республіку.

Додамо, що раніше Казахстан призупинив відновлення авіасполучення з іншими країнами. А іноземців зобов'язали подавати довідки про обстеження на COVID-19. При її відсутності пасажира відправляють в стаціонар на два дні на час тестування.

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