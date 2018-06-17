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У Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 12:52
Фото: пасажирский поїзд "Байтерек" (facebook.com.Tengrinews)
Фото: пасажирский поїзд "Байтерек" (facebook.com.Tengrinews)

Зараз людей відправляють попутним поїздом на станцію в Шу

У Казахстані сьогодні, 17 червня, вісім вагонів пасажирського поїзда "Байтерек" сполученням Астана - Алмати зійшли з рейок. Про це передає видання NUR.KZ.

За попередньою інформацією офіційного представника МВС Республіки Казахстан Руслана Іманкулова, НП сталася в Шускому районі Жамбилськой області. З рейок зійшли 8 вагонів пасажирського поїзда, три з них виявилися на боці.

За його словами, надходить інформація про постраждалих. Зараз людей відправляють попутним поїздом на станцію в Шу.

Точні дані стануть відомі пізніше після прибуття підрозділів рятувальників на місце.

 

Разом з тим, за словами одного з пасажирів під час руху стався різкий ривок, а потім склад загальмував. Вже пізніше він побачив, що кілька вагонів зійшли з рейок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що В Києві на вулиці Грінченка, біля ТРЦ Ocean Plaza, пасажирський поїзд збив насмерть двох людей.

У Києві пасажирський поїзд збив на смерть двох людей На Волині в ДТП потрапив мікроавтобус, шестеро постраждалих
Теги публікації: поезд, Казахстан, постраждалі, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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