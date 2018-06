У Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг, є постраждалі

Пассажирский поезд сошел с рельсов близ станции Чу. ЧП произошло около 14.00 не доезжая до станции Чу в Жамбылской области с поездом направления "Астана-Алматы" №9 "Байтерек". Из пассажиров никто не пострадал. Подробности выясняются! #новости #казахстан #поезд #кргблог #денисденски @denis_denski

