У Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг, є постраждалі

Зараз людей відправляють попутним поїздом на станцію в Шу

У Казахстані сьогодні, 17 червня, вісім вагонів пасажирського поїзда "Байтерек" сполученням Астана - Алмати зійшли з рейок. Про це передає видання NUR.KZ.

За попередньою інформацією офіційного представника МВС Республіки Казахстан Руслана Іманкулова, НП сталася в Шускому районі Жамбилськой області. З рейок зійшли 8 вагонів пасажирського поїзда, три з них виявилися на боці.

За його словами, надходить інформація про постраждалих. Зараз людей відправляють попутним поїздом на станцію в Шу.

Точні дані стануть відомі пізніше після прибуття підрозділів рятувальників на місце.

Разом з тим, за словами одного з пасажирів під час руху стався різкий ривок, а потім склад загальмував. Вже пізніше він побачив, що кілька вагонів зійшли з рейок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що В Києві на вулиці Грінченка, біля ТРЦ Ocean Plaza, пасажирський поїзд збив насмерть двох людей.