У Казахстані засудили бойовика, який воював на Донбасі

Фото: арешт (РБК-Україна)

Алмалінський районний суд Алмати засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка. Його визнали винним в участі в іноземних збройних конфліктах.

Про це повідомляє Zakon.kz.

Встановлено, що чоловік з вересня 2014 по 2016 рік, перебуваючи на території України, при відсутності ознак найманства брав участь у збройному конфлікті і бойових діях на боці воєнізованих формувань сил... "ЛНР" і "ДНР", проти знаходяться в даному регіоні Збройних сил України.

Під час судового засідання підсудний вину визнав повністю.

"Суд при призначенні покарання визнав в якості обставин, що пом'якшують відповідальність, визнання ним вини та щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а також відсутність судимості. Вирок не вступив в законну силу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чехії бойовика "ДНР" з Білорусі засудили до 4,5 років в'язниці за "допомогу сепаратистам".

Крім того, в Боснії і Герцеговині затримали чоловіка за підозрою в участі у збройному конфлікті на Донбасі.

Додамо, що заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов розповів, що Росія використовує на Донбасі найманців з понад 30 країн.