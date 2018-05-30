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У Казахстані бойовика "ЛНР" засудили до 25 років позбавлення волі за вбивство

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 22:26
Ілюстративне фото (dnr-news.com)
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Його друг отримав три роки за недонесення про злочин

Суд у Караганді (Казахстан) засудив до 25 років позбавлення волі бойовика так званої "ЛНР" Микиту Стьопіна, який скоїв подвійне вбивство 28 липня 2017 року у місті Теміртау.  Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За версією слідства і звинувачення, Стьопін навмисне і неправомірно брав участь у бойових діях на стороні самопроголошеної республіки на території Луганської області України. Після двох поїздок на Донбас він повернувся додому у Теміртау, влаштувавшись автослюсарем у гаражний бокс, де пізніше і сталося вбивство двох місцевих жителів, імовірно, через майнового суперечку.

Підсудний Микита Стьопін визнав звинувачення у вбивстві, однак не вважає себе винним у тому, що їздив на Донбас. Такої ж думки і його батько.

"...з приводу його поїздок на Донбас - він поїхав туди, щоб захищати мирне населення. Ми козаки, а вони завжди були першими, хто відгукувався на біду", - сказав батько головного фігуранта Юрій Стьопін.

Друг Стьопіна 32-річний Павло Левкутін отримав три роки за недонесення про злочин. Прокурор просив про більший термін - п'ять років. Зазначається, що під час засідання Левкутін постійно дивився у підлогу і відповідав коротко.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що у Білорусі Могильовський обласний суд засудив до двох років колонії загального режиму громадянина країни, який воював на боці бойовиків так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР") на Донбасі.

СБУ з початку року передала в суд обвинувачення проти 28 "чиновників ЛНР"
Теги публікації: ЛНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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