В Казахстане боевика "ЛНР" приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство

Его друг получил три года за недонесение о преступлении

Суд в Караганде (Казахстан) приговорил к 25 годам лишения свободы боевика так называемой "ЛНР" Никиту Степина, который совершил двойное убийство 28 июля 2017 года в городе Темиртау. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По версии следствия и обвинения, Степин умышленно и неправомерно участвовал в боевых действиях на стороне самопровозглашенной республики на территории Луганской области Украины. После двух поездок на Донбасс он вернулся домой в Темиртау, устроившись автослесарем в гаражный бокс, где позже и произошло убийство двух местных жителей, предположительно, из-за имущественного спора.

Подсудимый Никита Степин признал обвинения в убийстве, однако не считает себя виновным в том, что ездил на Донбасс. Такого же мнения и его отец.

"...по поводу его поездок на Донбасс - он поехал туда, чтобы защищать мирное население. Мы казаки, а они всегда были первыми, кто откликался на беду", - сказал отец главного фигуранта Юрий Степин.

Друг Степина 32-летний Павел Левкутин получил три года за недонесение о преступлении. Прокурор просил больший срок - пять лет. Отмечается, что во время заседания Левкутин постоянно смотрел в пол и отвечал коротко.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в Беларуси Могилевский областной суд приговорил к двум годам колонии общего режима гражданина страны, который воевал на стороне боевиков так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР") на Донбассе.