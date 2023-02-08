Казахстан запретил иностранцам проживать в стране по внутреннему паспорту
В Казастане изменили правила оформления разрешения на постоянное проижвание иностранцев в стране. Теперь все приезжие должны иметь загранпаспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polisia.kz.
Согласно новым правилам, граждане стран, с которыми у Казахстана есть есть миграционные соглашения, могут временно пребывать в стране по внутренним документам, однако для постоянного проживания иностранцы должны иметь загранпаспорт.
Срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 180 дней. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, где иностранец намерен поселиться, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.
В МВД страны объяснили, что такие меры были приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющие отношения к заявителю.
Напомним, ранее правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике.
Стоит отметить, что в течение прошедшего года в Кахастан въехало огромное количество россиян, решивших сбежать из РФ на фоне мобилизации, которую объявил российский диктатор Владимир Путин.
В свою очередь в Казахстане решили без разрешения Кремля не выдавать разрешений на постоянное проживание российским гражданам, желающим уехать из России после объявления частичной мобилизации.
Кроме того, правительство Казахстана заявило, что будет выдавать российских граждан, которых власти обвиняют в правонарушениях.
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