Казахстан запретил иностранцам проживать в стране по внутреннему паспорту

В Казастане изменили правила оформления разрешения на постоянное проижвание иностранцев в стране. Теперь все приезжие должны иметь загранпаспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polisia.kz .

Согласно новым правилам, граждане стран, с которыми у Казахстана есть есть миграционные соглашения, могут временно пребывать в стране по внутренним документам, однако для постоянного проживания иностранцы должны иметь загранпаспорт.

Срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 180 дней. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, где иностранец намерен поселиться, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.

В МВД страны объяснили, что такие меры были приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющие отношения к заявителю.