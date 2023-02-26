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Казахстан поддержал "мирный план" Китая по прекращению войны в Украине

Фото: Казахстан поддержал "мирный план" Китая (gov.kz)
Автор: Константин Широкун

В МИД Казахстана заявили, что позиция Китая относительно "урегулирования украинского кризиса" заслуживает поддержки, так как должна способствовать прекращению кровопролития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Казахстана.

"Казахстан приветствует позицию Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса, которая заслуживает поддержки, как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с принципами Устава ООН. Считаем безальтернативным мирное решение этой проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН", - говорится в заявлении.

Также в МИД Казахстана призвали "вовлеченные в военный конфликт стороны" прекратить боевые действия и как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Напомним, что китайские власти представили свой "мирный план" касательно развязанной Россией войны против Украины. Он состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

Вскоре президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем "мирный план" не выгоден никому, кроме России.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложенный Китаем план, увидел в этом положительный момент и объяснил, что он имеет в виду.

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